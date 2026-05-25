Scudetto 2026/27, tutti contro l’Inter: il bis di Chivu a 2,25, staccate Napoli, Milan e Juventus

ROMA – Si è chiusa ufficialmente la Serie A 2025/26 con l’Inter campione d’Italia e un’ultima giornata sorprendente, con Milan e Juventus entrambi fuori dalla prossima Champions League. Un risultato che – in chiave di mercato – potrebbe influenzare anche la prossima corsa a scudetto. Per gli esperti di Goldbet e Better sarà doppietta nerazzurra: il bis di Chivu – si legge su Agipronews – comanda in quota 2,25, seguito dal Napoli a 5,50., con i partenopei che dovranno far fronte all’addio di Antonio Conte ufficializzato in conferenza stampa proprio ieri. Più staccate proprio le due grandi deluse dell’ultimo campionato, Juventus e Milan, offerte entrambe a 6,00, con la Roma campione d’Italia 26 anni dopo data a 15,00. Più staccato invece il Como, a 25,00, fresco della prima qualificazione alla Champions League, che sogna il primo tricolore a tre anni dalla promozione dalla Serie B.
EMT/Agipro