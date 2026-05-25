Conte-Milan, Allegri-Napoli: il clamoroso valzer delle panchine che può cambiare la Serie A

di Vincenzo Letizia



Il terremoto delle panchine è appena iniziato, ma le prime scosse stanno già facendo tremare l’intero calcio italiano. Dopo l’addio di Antonio Conte al SSC Napoli e l’imminente separazione tra Massimiliano Allegri e il AC Milan, prende sempre più corpo uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava fantacalcio: un clamoroso incrocio di panchine tra Napoli e Milan.

Il domino degli allenatori è pronto a partire e, come spesso accade nel calcio italiano, dietro le quinte si muovono contatti, telefonate, sondaggi e strategie che potrebbero riscrivere gli equilibri del prossimo campionato.

Conte verso il Milan: il richiamo rossonero non è mai sparito

Il nome di Conte è da anni nei pensieri del Milan. Un’ossessione quasi ciclica per la dirigenza rossonera, che ha sempre individuato nell’ex tecnico della Juventus il profilo ideale per riportare ferocia, mentalità e identità vincente a Milanello.

Già nella scorsa estate, qualora la sua avventura all’ombra del Vesuvio si fosse interrotta prima del previsto, il club rossonero avrebbe provato ad affondare il colpo. Stavolta, però, il quadro appare profondamente diverso: Conte è libero, il Milan cerca un nuovo condottiero e la strada sembra improvvisamente spianata.

Anche la suggestione Nazionale, che per mesi aveva accompagnato il suo nome, pare essersi raffreddata. I problemi strutturali del progetto azzurro e margini economici ben lontani dai grandi club europei non sembrano entusiasmare particolarmente il tecnico salentino, storicamente attratto da contesti in cui poter incidere subito con investimenti e ambizioni chiare.

Ecco perché il Milan oggi sente di poter davvero tentare l’assalto decisivo.

Allegri-Napoli: contatti continui con De Laurentiis



Parallelamente, prende quota anche la pista che porterebbe Allegri sulla panchina del Napoli. I contatti con Aurelio De Laurentiis sarebbero costanti e frequenti, segnale evidente di come il patron azzurro stia valutando seriamente il tecnico livornese come possibile erede di Conte.

Allegri rappresenterebbe una scelta completamente diversa rispetto al recente passato: meno integralismo tattico, maggiore pragmatismo e una gestione dello spogliatoio storicamente molto forte. Una figura esperta, capace di assorbire pressioni e mantenere competitiva una squadra anche nei momenti più delicati.

Non è un mistero che De Laurentiis apprezzi da tempo il profilo dell’ex allenatore di Juventus e Milan. E oggi, con il mercato degli allenatori in piena ebollizione, le condizioni per un matrimonio sembrano decisamente più favorevoli rispetto agli anni precedenti.

Iraola, Italiano e Grosso: le alternative del Napoli

Il presidente azzurro, però, non si limita a una sola pista. Sul taccuino del “cineasta romano” restano infatti diversi nomi monitorati con attenzione.

Piace molto Andoni Iraola, protagonista di un lavoro estremamente apprezzato con il AFC Bournemouth. Il tecnico spagnolo incarna il calcio moderno: intensità, pressing e organizzazione offensiva.

Sul fondo restano vive anche le candidature di Vincenzo Italiano e Fabio Grosso, due profili differenti ma considerati interessanti per prospettiva e identità calcistica.

Più defilate, invece, le posizioni di Maurizio Sarri e Roberto Mancini, che avrebbero già declinato eventuali aperture esplorative.

Un’estate destinata a cambiare tutto

La sensazione è che le prossime ore possano diventare decisive. Napoli e Milan sono davanti a un bivio cruciale e le rispettive scelte avranno inevitabilmente effetti a catena su tutto il panorama della Serie A.

Conte e Allegri, due personalità opposte ma entrambe vincenti, potrebbero ritrovarsi protagonisti di un incredibile scambio di panchine capace di ridisegnare ambizioni, gerarchie e aspettative del calcio italiano.

E forse, stavolta, il fantacalcio potrebbe davvero trasformarsi in realtà.