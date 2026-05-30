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CALCIOMERCATO NAPOLI: il nodo esuberi e il futuro di Folorunsho con Allegri

Vincenzo Letizia 30 Maggio 2026 0 1 min read

Il mercato del Napoli si preannuncia come un complicato gioco ad incastri, appesantito da una gestione dei prestiti che oggi presenta il conto. La strategia invernale del Direttore Sportivo Giovanni Manna – che ha piazzato in giro per l’Italia diversi giocatori in esubero per soli pochi mesi – non si è rivelata lungimirante. Archiviata la parentesi temporanea, una folla di calciatori è pronta a fare le valigie per rimettere piede a Castel Volturno, rischiando di intasare la rosa e complicare non poco il lavoro di pianificazione del nuovo allenatore.
In mezzo a questo “effetto boomerang”, tuttavia, non mancano le eccezioni che potrebbero trasformarsi in risorse. Il caso più caldo è quello di Michael Folorunsho: il centrocampista non è stato riscattato dal Cagliari e fa il suo ritorno in azzurro con effetto immediato.
A differenza di altri elementi destinati a una nuova cessione, Folorunsho sembra avere le carte in regola per giocarsi le sue fiches. La decisione finale sul suo futuro sarà interamente nelle mani di Max Allegri, chiamato a valutare sul campo se il dinamismo e la fisicità del mediano possano fare al caso del suo nuovo scacchiere tattico o se, anche per lui, si dovranno spalancare nuovamente le porte del mercato.
La gestione dei rientri sarà il vero primo banco di prova per la dirigenza partenopea: trasformare i potenziali problemi in opportunità o tagliare i rami secchi prima che la preparazione estiva entri nel vivo sarà decisivo per non zavorrare la nuova stagione ancor prima di iniziare.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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