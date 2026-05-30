VINCENZO ITALIANO – Dall’euforia all’inattesa delusione, l’interessamento del Napoli, al tecnico del Bologna è stata una farsa

Auerlio De Laurentiis e Max Allegri erano già d’accordo da qualche settimana, del resto già nella passata stagione era in cima alla lista per l’avventura sotto al Vesuvio, nel caso fosse andato via Conte, che invece ci ripensò e non se ne fece più niente. A mio modesto avviso il feeling tra il patron e l’allenatore ex Juve è rimasto quel feeling e giunta l’occasione il buon Max si è catapultato a Napoli. Dunque, forse l’interessamento ad Italiano è sta solo una farsa. L’allenatore svincolatosi dalla società rossoblù, ci è rimasto molto male passando dall’euforia alla delusione per la scelta del club azzurro.