NAPOLI – Imminenti altre due uscite, dovrebbero partire Simeone e Cajuste

Dalle ultime indiscrezioni degli esperti di mercato, il Napoli si appresta a cedere altri due giocatori che non faranno parte dei piani di Conte. Parliamo del Cholito Simeone e dello svedese Cajuste– L’attaccante argentino piace moltissimo al Torino, mentre il centrocampista dovrebbe ritonare in Inghilterra, all’Ispswich Town, stavolta in Champios Ship, dove è stato fino allo scorso giugno. Giovanni Simeone pitrebbe partire per il capoluogo piemontese per raggiungere il suo vecchio allenatore Baroni che lo ha avuto a Verona. L’intesa col Toro è di 8 milioni di euro. Per Cajuste, Ipswich Town e Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dello svedese, dopo il ritiro del Besiktas. Previsto un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissata a 7,5 milioni che diventerà obbligatorio in caso di promozione dell’Ipswich in Premier League. Manca però ancora l’o k del giocatore, la cui decisione è attesa a breve.