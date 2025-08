NAPOLI vs BREST – Questa sera, alle 19, terza amichevole estiva degli azzurri allo stadio Patini di Castel di Sangro

Proseguendo nelle amichevoli estive, il Napoli, questa sera, dopo le due gare con Arezzo e Catanzaro, disputate a Dimaro, incontrerà i francesi del Brest, allo Stadio Patni di Castel di Sangro, già sold out da diversi giorni, alle ore 19. Si tratta della prima partita internazionale della squadra di Antonio Conte, il quale deve fare i conti con l’infermeria che ospita ben nove infortunati. I partenopei si schiererranno secondo il canonico modulo 4/3/3 che più si adatta alle caratteristiche dei giocatori, tuttavia, il mister, nel corso della prossima stagione, come già accaduto nella scorsa, potrebbe adottare anche altri moduli. Contro i transalpini, la formazione azzurra parttirà inizialmente con De Bruyne in mezzo al campo al fianco di Anguissa e Lobotka, mentre il trio d’attacco vedrà Neres a destra , Lukaku centravanti e l’olandese Noa Lang sulla fascia mancina. Al centro della difesa ci saranno Rrahmani e Beukema, invece, tra i pali, visto l’infortunio alla mano di Meret ,esordirà l’ex granata Milinkovic-Savic. A completare l’organico Di Lorenzo terzino destro e Spinazzola sulla sinistra. Un test importante per il tecnico salentino che dovtrà rendersi conto della condizione fisica e mentale dei suoi ragazzi, i quali , giusto tra 20 giorni apriranno il campionato di serie A 2025/26, in quel di Reggio Emilia, con il neo promosso Sassuolo. Dunque, stasera, il Napoli scenderà in campo con questo undici:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lukaku, Lang. Allenatore: Conte.