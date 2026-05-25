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VELA: il Circolo Nautico fa festa in casa, Pappiciotto vince “Sulle rotte dei Borbone”

Vincenzo Letizia 25 Maggio 2026 0 1 min read

Vittorie del sodalizio torrese anche nel trofeo legalità (Farr’ e night) e Christiana Navone (Jeko)

Il Circolo Nautico Torre del Greco cala il tris e fa festa nelle acque di casa. Una giornata di sole, con condizioni meteo-marine ideali per veleggiare, ha accompagna domenica 24 maggio l’edizione 2026 de “Sulle rotte dei Borbone-regata della legalità” promossa proprio dal Circolo Nautico Torre del Greco e valida quale ottava e ultima tappa della 19esima edizione del campionato primaverile Vele di Levante (campionato promosso sotto l’egida di Fiv e Coni, con l’organizzazione di Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata, Circolo Nautico Torre del Greco, Lega Navale Torre del Greco, Lega Navale Castellammare di Stabia, Circolo Nautico Torre Annunziata, Yacht Club Capri, Lega Navale Vico Equense, Lega Navale Ischia e Lega Navale Portici).

A sfidarsi sono state una cinquantina di imbarcazioni delle classi Orc, Sportboat e Meteor, alla presenza anche della flotta del campionato primaverile della Lega Navale di Napoli. Al termine di una prova estremamente appassionante, ad aggiudicarsi la regata è stata la barca Pappiciotto del Circolo Nautico Torre del Greco (timoniere Sergio Giusti, componenti dell’equipaggio Simone e Mattia Sassano). Per Pappiciotto si tratta di un bis, visto che l’imbarcazione torrese seppe fare sua la competizione anche lo scorso anno.

A completare la festa del circolo di casa sono state Farr’ e night e Jeko, che hanno messo in bacheca rispettivamente il trofeo della legalità (un monito legato alla tutela e al rispetto del mare) e il trofeo Christiana Navone, istituito per l’occasione e messo in palio dal Rotaract per ricordare la giovane dottoressa appassionato di vela venuta a mancare lo scorso anno. Questi gli equipaggi: per Farr’ e night Marco Calcagni, Francesco Canzanella, Piero Elia, Matteo Busetti, Francesca Canzanella e Giorgia Elia; per Jeko Federica Auciello, Gaia Scognamiglio, Dario Borriello, Ciro Paparo e Gabriele Scognamiglio.

La cerimonia di premiazione della manifestazione si svolgerà, grazie al rinnovato patrocinio dell’ente ville vesuviane del presidente Gennaro Miranda, a Villa Campolieto il prossimo 9 giugno alle ore 19. In quella circostanza è in programma anche la premiazione ufficiale del trofeo velico Città di Torre del Greco svoltosi lo scorso febbraio. In quella circostanza, inoltre, si rinnoverà l’intesa tra Circolo Nautico e istituto Pantaleo, con gli studenti della scuola di via Cimaglia che si occuperanno del catering per gli ospiti.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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