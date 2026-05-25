ITALIA

Italia, i convocati di Baldini: prima chiamata per Samuele Inacio

Redazione 25 Maggio 2026 0 1 min read

Con la delusione ancora viva per il mancato approdo ai Mondiali, l’Italia riparte. In attesa della nomina del nuovo commissario tecnico, toccherà a Silvio Baldini (Ct dell’Under 21) guidare gli azzurri per le due gare amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. “Per le amichevoli di giugno convocherò l’Under 21”, aveva recentemente annunciato il Ct ad interim e così è stato: sono tanti i giovanissimi alla prima chiamata in Nazionale Maggiore, chiamati a giocarsi una chance importante.

I CONVOCATI – Ecco la lista dei calciatori azzurri che si ritroveranno giovedì 28 maggio al centro sportivo tecnico federale di Coverciano.

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

IL PROGRAMMA – L’Italia, guidata da Silvio Baldini, giocherà due incontri amichevoli la prossima settimana. Prima, mercoledì 3 giugno e con fischio d’inizio alle ore 20.45, scenderà in campo allo Stade de Luxembourg per affrontare il Lussemburgo. Poi, domenica 7 giugno e con inizio alle ore 21, gli azzurri scenderanno in campo al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un incontro amichevole contro la Grecia.

GianlucaDiMarzio.com

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