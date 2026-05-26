Vincenzo Italiano – Il tecnico del Bologna, intervistato da Repubblica, ha fatto intendere che avrebbe aperto al Napoli

L’attuale allenatore del Bologna, già da qualche tempo, era stato avvicinato alla società di De Laurentiis e ora queste voci sembrano sempre più insistenti. C’è da rimpiazzare Antonio Conte, il che, ovviamente non è facile: Il patron azzurro ha sempre stimato il tecnico classe ’77 nato a Karlsruhe , il quale si sente pronto per approdare in un grande club. Vincenzo Italiano, intervistato dal quotidiano ” Repubblica” ha fatto capire di aver aperto alla possibilità di sedere sulla panchina azzurra e non attende altro che un affondo della dirigenza partenopea. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore dei felsinei, al giornale, in merito al suo futuro:

’ In verità vi è la possibilità che io non rimanga in Emilia, non lo nego. Come sapete, ci vedremo con la società e ne parleremo. Se il Napoli mi vuole davvero? Devo dire che non lo so, si stanno facendo tantissimi nomi per la panchina che è stata di Conte, fino a ieri. De Laurentiis probabilmente ha apprezzato il mio lavoro e ora starebbe pensando di ingaggiarmi e ne sono onorato, io voglio nuovi stimoli, voglio tornare in Europa per provare e dare emozioni. C’è, però il rischio che il Bologna, avendo un altro anno di contratto, voglia trattenermi, tuttavia io non ci sto. “

Queste le testuali dichiarazioni di Vincenzo Italiano, il quale se dovesse giungere un’offerta concreta sul piatto, non esiterebbe a dire addio al club emiliano. Lui sarebbe in lotta con Allegri per andare al Napoli, la cui scelta definitiva è attesa per questa settimana poiché De Laurentiis, dalla prossima, si recherà negli Stati Uniti, per ritornare, in patria, solo venti giorni dopo.