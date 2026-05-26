SERIE A 2026/27 – Le date ufficiali del prossimo campionato, che partirà nel penultimo fine settimana di agosto, mentre la Coppa Italia si aprirà il 9

Aspettando il calendario della prossima serie A, che sarà varato il 5 giugno, la Lega Calcio ha ufficializzato le date della stagione 26/27. che si aprirà con il turno preliminare di Coppa Italia, in programma il 9 di agosto, mentre il campionato avrà inizio il 23 e terminerà il 30 maggio del 2027, per le nazionali, poi, sono previste tre soste.

Come detto, la Serie A, ancora sponsorizzata dall’Azienda Enilive, comincerà nel penultimo fine settimana di agosto e si concluderà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali, ovvero il 27/09/2026, il 04/10, il 15/11 e infine il 28/03/2027, con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre prossimo e il 6 gennaio 2027 . Per Natale, non si giocherà nel weekend del 27 dicembre. Per finire, l’ultimo atto della competizione Tricolore Frecciarossa, si disputerà il giorno 19 maggio dell’anno che verrà.