L’EDITORIALE – Il tempo si ferma, il mito resta: perché la nostalgia degli ex azzurri ci travolge l’anima

Un pirotecnico 8-7 a favore delle Napoli Legends, illuminato dal poker di uno straordinario Dries Mertens e dalle firme d’autore di Callejón, Insigne, Lavezzi e Calaiò. Il tabellino della manifestazione dedicata alle glorie azzurre racconta una notte di festa e di gol, ma dietro la cronaca spicciola si nasconde un fenomeno psicologico e collettivo molto più profondo. Rivedere quei campioni, dai pilastri degli anni d’oro ai fari del recente passato, non è una semplice operazione amarcord. È un viaggio filosofico ed emotivo che mette a nudo la natura stessa del tifoso partenopeo: un legame viscerale, sospeso tra il ricordo dell’assoluto e la vertigine del tempo che passa.

L’arcobaleno di Dries e il filo rosso della storia

Ci sono gesti tecnici che squarciano il velo del tempo. Il settimo gol del Napoli, firmato da Dries Mertens, è stato esattamente questo: una gemma d’altri tempi. Quella finta a centrocampo, il corpo che si gira in un fazzoletto e quel destro istintivo, immediato, che ha disegnato un arcobaleno favoloso fino a trafiggere il portiere avversario. In quella traiettoria che ha baciato il cielo prima di insaccarsi c’era la sintesi perfetta di cosa significhi “napoletanità” applicata al calcio: genio, sregolatezza e la fiera sfacciataggine di tentare l’impossibile.

Mertens, con la sua epica contemporanea, si riallaccia così a un filo rosso che parte da molto lontano. Ci riporta alla mente l’eleganza ieratica di Ruud Krol. Quell’aureola immaginaria che i tifosi più attenti gli scorgevano attorno alla testa non era un’illusione ottica, ma il segno tangibile del comando razionale sul caos del campo. Il suo gesto iconico — quel dito levato a indicare Claudio Pellegrini a ottanta metri di distanza prima di lanciare la palla millimetrica — era un atto geometrico e divino, la certezza che il destino potesse essere disegnato con un tocco di esterno.

Il mosaico si arricchisce di ogni sfumatura: la memoria corre a Careca, la tempesta dionisiaca, il centravanti più potente e completo della storia partenopea, in cui la furia si faceva danza. E poi Gianfranco Zola, l’erede del fuoco, che raccolse l’eredità di Diego con la grazia timida di chi entra scalzo in un tempio, fino a ritrovare sul campo l’anarchia del cuore di Ezequiel Lavezzi. Il Pocho, la scheggia argentina che non correva ma scappava via, ha dimostrato per l’ennesima volta perché è impossibile non portarlo nel cuore: in quelle sue accelerate c’era e c’è la proiezione di un intero popolo che sa cosa significa cadere e rialzarsi col sorriso sulle labbra.

Il mosaico dell’assoluto

Tutti questi campioni, dai passati remoti ai passati prossimi, chi più chi meno, sono tessere di un puzzle di emozioni che, una volta riunito, dà origine a un mondo travolgente. Filosoficamente, questo mosaico non racconta solo le statistiche di un club, ma riflette la vita stessa del tifoso: i sogni di ieri, le domeniche d’inverno col respiro sospeso, i legami familiari nati e cresciuti sui gradoni dello stadio.

La malinconia nasce esattamente nello scarto tra l’eternità di quel ricordo e la transitorietà del presente. Il contrasto visivo tra i corpi inevitabilmente mutati dal tempo e l’immutabilità del loro talento crea un cortocircuito emotivo difficile da contenere.

In ultima analisi, una notte da quindici gol totali dimostra che il Napoli resta un amore troppo grande per essere spiegato o razionalizzato. Non appartiene alla logica della mente, ma alla mistica del cuore. Un legame che, come la vera poesia, non ha bisogno di giustificazioni per esistere, ma chiede solo di essere vissuto, fino all’ultima, travolgente lacrima di nostalgia.

di Vincenzo Letizia