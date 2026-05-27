Romelu Lukaku – Il belga ha manifestato il desiderio di restare in azzurro, perché vincere a Napoli è unico ma……….

Il centravanti belga, oggi ancora sotto contratto con il club azzurro, fino al 2027 , ha rilasciato a Sportitalia delle dichiarazioni di affetto verso il Napoli, manifestando l’idea di voler restare all’ombra del Vesuvio, poiché, a suo dire, vincere in questa città, è qualcosa di straordinario e unico. Qui di seguito le affermazioni di Big Rom:

“Napoli e il futuro? È stata una stagione difficile, sia per me, che per la squadra. Voglio dire grazie alla società, a Conte ed ai miei compagni, i quali mi sono stati vicino durante li periodo dell’infortunio. E’ il primo anno che non sono riuscito a giocare quasi mai, però quest’annata mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto crescere come uomo. Sto molto bene a Napoli, che mi ha dato tanto, infatti non ho chiesto la cessione, voglio restare perché ho un debito con il club ed i tifosi. Vincere è sempre bello, ma farlo in questa città è il massimo. Il mio obiettivo è fare meglio del passato. “Ho iniziato un percorso per arrivare nelle migliori condizioni al Mondiale. Se sono al 100%? Sì, lo sono, l’ambizione del Belgio? Per molti di noi è il primo Mondiale, non vogliamo nasconderci, dobbiamo guardare partita dopo partita”.

In realtà, malgrado le belle parole e l’amore manifestato da Lukaku, verso la società partenopea, il Napoli non pare intenzionato a confermarlo, prima per l’ingente ingaggio che percepisce e poi a causa delle ultime sue arbitrarie decisioni di non tornare a Castel Volturno, tanto è vero che al centravanti è stato chiesto di trovarsi un’altra sistemazione. Pertanto, il suo procuratore Pastorello è, da tempo, al lavoro per trovargli una squadra.