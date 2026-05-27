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Walzer allenatori – Domani, Italiano parlerà con la dirigenza del Bologna, chiedendo di liberarlo per dire si al Napoli

Armando Fico 27 Maggio 2026 0 1 min read

Riguardo alla sostituzione di Antonio Conte, appare evidente che il presidente De Laurentiis abbia virato la sua scelta su Vincenzo Italiano, tralasciando la prima opzione che portava a Max Allegri. Ma il suo disastro col Milan gli ha fatto cambiare idea. Ieri, il patron azzurro ha incontrato nella capitale, i legali del tecnico, attualmente ancora del Bologna e con il mister  aveva già  discusso sui rientri di Noa Lang e Lorenzo Lucca. domani, quindi, Italiano  parlerà con il Bologna a cui è legato da un contratto che scade nel 2027, chiedendo di liberarlo per andare al Napoli, club prestigioso che gli consentirebbe di fare quel salto di qualità che merita ampiamente. Ad influire sulla scelta dell’imprenditore cinematografico vi è la volontà di valorizzare giocatori pagati tanto che, però non hanno reso come si pensava . L’allenatore rossoblù, ancora per poco,  ha dato il suo assenso a cercare di rivalutare i due onerosi acquisti dell’estate scorsa, al fine di riuscire a rigenerarli come farà anche con Beukema, che con lui, in Emilia,  è stato tra i migliori difensori della serie A.  Il Napoli sottoporrà a Vincenzo  Italiano un biennale, con opzione sul terzo, con un ingaggio pari a tre milioni a stagione. Un notevole risparmio se si pensa a quanto prendeva l’allenatore salentino e a quanto avrebbe preteso Allegri. Mah, staremo a vedere, in questi giorni,  l’evolvere di questo walzer degli allenatori.

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