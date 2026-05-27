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AURELIO DE LAURENTIIS – Il Presidente del Napoli annuncerà il nuovo allenatore prima della partenza per Los Angeles

Armando Fico 27 Maggio 2026 0 56 sec read

A tutt’ora è ancora aperto il ballottaggio tra Allegri e Italiano per la successione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Però dalle recenti indiscrezioni risulta che il tecnico del Bologna, già pallino del patron cinematografico, in passato,  abbia preso il sopravvento sull’allenatore ex Milan. Italiano dovrà ricevere il benestare dal club emiliano, par aderire alla proposta del club azzurro che gli ha offerto un contratto biennale, con opzione sul terzo, a tre milioni di euro a stagione. Il Bologna sicuramente, nonostante il vincolo di un altro anno, lascerà andare il mister che, molto probabilmente firmerà con la società partenopea a breve e prima della partenza di Aurelio De Laurentiis per Los Angeles, partenza programmata per dopodomani venerdì 29 maggio. Il Presidente ha voluto affidarsi anche ai sondaggi sui social dei tifosi napoletani, i quali chiamavano a gran voce l’arrivo di Vincenzo Italiano, preferendolo a Max Allegri capace di combinare un vero disastro sulla panchina del club rossonero. Guarda caso sarà la prima volta di un allenatore scelto dalla tifoseria. Appena ricevuto il via libera dal club emiliano, il mister partirà subito per il capoluogo campano, con buona pace di Max.

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