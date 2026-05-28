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Duello serrato tra Allegri e Italiano per la panchina azzurra – Nulla di definitivo, finora, è emerso tra chi sarà il neo tecnico azzurro, tra i due papabili

Armando Fico 28 Maggio 2026 0 1 min read

A tutt’oggi, è ancora in atto un duello serrato tra i due candidati a sostituire Antonio Conte, sulla panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis sta riflettendo tra il calcio propositivo di Vincenzo Italiano ed il curriculum internazionale di Max Allegri, appena esonerato dal Milan. Ultimamente, sembra guadagnare punti il tecnico del Bologna, il quale, però ha ancora un anno di contratto col club di Saputo che non ha gradito il desiderio del suo allenatore di andar via. A favore dell’ex Fiorentina, gioca un fattore economico, cosa che in questo periodo di magra per il Napoli potrebbe fare la differenza. Se per Italiano, infatti sarebbero sufficienti 3 o al massimo 3.5 milioni a stagione, come ingaggio, non si può dire la stessa cosa per Allegri, il quale, con la società rossonera, già percepiva 5 milioni di euro. L’unico sacrificio che potrebbe fare il buon  Max, sarebbe quello di accettare solo un biennale, viceversa, il mister della squadra emiliana, pur accontentandosi di  uno stipendio molto più basso, vorrebbe sottoscrivere un contratto triennale o di due anni, con opzione per il terzo. Tuttavia, non potrà fare la differenza, unicamente,  l’aspetto economico.  Aurelio De Laurentiis sta vagliando, soprattutto la compatibilità tattica con i giocatori in organico e la gestione dello spogliatoio. Mentre Italiano, oltre a  praticare un calcio propositivo e molto offensivo, ama valorizzazione i giovani, dal canto suo, Allegri, preferito da  Manna, assicurerebbe quell’esperienza internazionale, utile per gestire le pressioni di una piazza esigente come quella napoletana. Domani, il patron azzurro partirà per gli Stati Uniti, quindi, ha fretta di chiudere con uno di due. Chi sarà il prescelto?

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