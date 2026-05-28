LORENZO LUCCA – L’ex Udinese, bocciato senza appello da Conte, se arrivasse Italiano, avrebbe una seconda chance da sfruttare

Come sapete, Lorenzo Lucca fu acquistato dall‘Udinese, la scorsa estate, per un totale di 40 milioni, tra prestito e obbligo di riscatto, ma l’attaccante non ha mai reso come ci si attendeva, per cui, bocciato da Conte, è stato mandato ,a gennaio, in prestito in Inghilterra, al Nottingham Forest, ma, pure in Premier ha fallito. Dunque, il Napoli se lo ritroverà in ritiro, a Dimaro. Con l’arrivo sulla panchina azzurra del nuovo allenatore, l’ex calciatore della squadra friulana, potrebbe avere un’altra chance, soprattutto se l’allenatore sarà Vincenzo Italiano che lo voleva già al Bologna. Lucca non è affatto un brocco, le sue caratteristiche sono forza nel gioco aereo, capacità di fare reparto e lavorare spalle alla porta, tutte qualità preziose in un sistema di gioco basato sul possesso palla e sulla pressione offensiva. Qualora non si riuscisse a trovargli una sistemazione idonea, il club partenopeo pur di non svendere un investimento così importante, darebbe all’attaccante di Moncalieri, una seconda occasione per farsi valer, naturalmente, partendo dalla panchina, fungendo da alter ego del danese Hojlund.