Dimaro – Prima conferenza stampa di Conte nel ritiro in Val di Sole: “Occorre dimenticare subito la stagione passata””

Il nuovo tecnico azzurro ha tenuto, qualche ora fa, la prima conferenza stampa nella sede del ritiro del Napoli, a Dimaro, in Val di Sole. Antonio Conte ha risposto a tutte le vdomande poste dai giornalisti presenti. Molteplici gli argomenti trattati nel corso della conferenza. Ovviamente si è parlato dei nuovi arrivati in casa Napoli, non ultimo Buongiorno che si aggregherà ai compagni, nella seconda fase del precampionato, in Abruzzo. Ecco qui di seguito uno stralcio di quanto detto dall’allenatore leccese:

“Ho trovato dei giocatori molto responsabili che hanno capito gli errori della scorsa stagione. Solo 14 mesi fa abbiamo vinto tutti insieme lo scudetto mentre quest’anno abbiamo perso tutti, club, presidente, calciatori e tifosi. Dunque mettiamo alle spalle il passato e le delusioni e ripartiamo alla grande. A me non fanno paura previsioni e pronostici, noi lasciamo parlare gli altri, siamo molto concentrati e abbiamo il dovere di migliorare e tornare nelle coppe dalla porta principale, è questo il nostro obiettivo, in caso contrario mi dovreste internare”.