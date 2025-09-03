COPERTINA

OBIETTIVO NAPOLI – I sostituti di Anguissa e Di Lorenzo: qualche ipotesi

Eduardo Letizia 3 Settembre 2025 0 1 min read

E i sostituti di Anguissa e Di Lorenzo?

Proviamo a fare qualche ipotesi.
Per quanto riguarda Zambo, la situazione è abbastanza delineata, il suo sostituto sarà MC TOMINAY, che tornerebbe a fare la mezz’ala insieme a De Bruyne, con Lang, Neres o Elmas sulla sinistra. A seconda delle partite, potrebbe essere proprio Elmas a giocare nello stessa posizione del camerunese, in una interpretazione meno fisica del ruolo, oppure, soluzione spesso adottata lo scorso campionato, Conte potrebbe ricorrere a Gilmour, per un centrocampo tutto dinamismo e palleggio. Avrei preso un centrocampista fisico sul mercato? Sicuramente. Ma credo che comunque avrebbe avuto poco spazio.
Guardando alla eventuale sostituzione di Di Lorenzo, le soluzioni sono più variegate. Mazzocchi, per quanto di ruolo, credo sarebbe l’ultima soluzione. Spinazzola, destro naturale, è la prima ipotesi per sostituire ruolo su ruolo. Altrimenti, l’idea potrebbe essere quella di inserire un centrale di difesa e passare ad una retroguardia a tre, con Politano o lo stesso Spinazzola a tutta fascia.
Pure qui, l’acquisto di un terzino destro sarebbe stato utile, anche se avrebbe comportato l’addio del buon Spinazzola, jolly utile all’interno della rosa. Personalmente avrei auspicato la conferma di Zanoli, ma credo che Conte non lo vedesse come terzino, e avrebbe avuto pochissimo spazio all’interno delle rotazioni.
Insomma, a fronte dell’infortunio di Lukaku, posso capire che il Napoli abbia incentrato le sue risorse su Hojlund, anche considerando le difficoltà per arrivare a Juanlu e Musah.
Pur con un pizzico di rammarico.
E.L.
