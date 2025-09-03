OBIETTIVO NAPOLI – I sostituti di Anguissa e Di Lorenzo: qualche ipotesi

E i sostituti di Anguissa e Di Lorenzo?

Per quanto riguarda Zambo, la situazione è abbastanza delineata, il suo sostituto sarà MC TOMINAY, che tornerebbe a fare la mezz’ala insieme a De Bruyne, con Lang, Neres o Elmas sulla sinistra. A seconda delle partite, potrebbe essere proprio Elmas a giocare nello stessa posizione del camerunese, in una interpretazione meno fisica del ruolo, oppure, soluzione spesso adottata lo scorso campionato, Conte potrebbe ricorrere a Gilmour, per un centrocampo tutto dinamismo e palleggio. Avrei preso un centrocampista fisico sul mercato? Sicuramente. Ma credo che comunque avrebbe avuto poco spazio.