Calcio Napoli – Ripresi, quest’oggi, gli allenamenti, seppur con 14 giocatori in meno

Armando Fico 3 Settembre 2025 0 42 sec read

L’allenatore del Napoli ha fatto riprendere quest’oggi gli allenamenti, al Centro Sportivo di Catel Volturno, pur avendo ben 14 calciatori fuori con le rispettive Nazionali. Questa è una buona occasione per inserire al meglio i nuovi acquisti, e soprattutto per recuperare gli infortunati. Riflettori puntati sui rientri di Miguel Gutiérrez e David Neres. Il calciatore spagnolo è, ormai, pronto al rientro dopo l’operazione di inizio Luglio, tanto è vero che  ha già iniziato le  sedute tattiche e corse di gruppo.Probabilmente il tecnico salentino ritroverà, per Firenze  anche Neres, che aveva saltato la prima in casa,  contro il Cagliari per un affaticamento.

Cresce, pertanto , l’attesa per il debutto in maglia azzurra dell’esterno sinistro  Gutiérrez, che potremmo vedere, per qualche scampolo di partita, con la  la Fiorentina, sabato 13 settembre. Oltre allo  spagnolo potrebbero  debuttare anche Rasmus Hojlund, ed il  ritrovato Eljif Elmas.

