Calcio Napoli – Ripresi, quest’oggi, gli allenamenti, seppur con 14 giocatori in meno

L’allenatore del Napoli ha fatto riprendere quest’oggi gli allenamenti, al Centro Sportivo di Catel Volturno, pur avendo ben 14 calciatori fuori con le rispettive Nazionali. Questa è una buona occasione per inserire al meglio i nuovi acquisti, e soprattutto per recuperare gli infortunati. Riflettori puntati sui rientri di Miguel Gutiérrez e David Neres. Il calciatore spagnolo è, ormai, pronto al rientro dopo l’operazione di inizio Luglio, tanto è vero che ha già iniziato le sedute tattiche e corse di gruppo.Probabilmente il tecnico salentino ritroverà, per Firenze anche Neres, che aveva saltato la prima in casa, contro il Cagliari per un affaticamento.

Cresce, pertanto , l’attesa per il debutto in maglia azzurra dell’esterno sinistro Gutiérrez, che potremmo vedere, per qualche scampolo di partita, con la la Fiorentina, sabato 13 settembre. Oltre allo spagnolo potrebbero debuttare anche Rasmus Hojlund, ed il ritrovato Eljif Elmas.