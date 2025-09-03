NEWS

Massimo Giletti a “Radiogoal” su Kiss Kiss Napoli: “Vedo Inter e Napoli ancora su pianeti diversi rispetto alle altre”

Vincenzo Letizia 3 Settembre 2025 0 53 sec read

Il giornalista Massimo Giletti è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Vedo Inter e Napoli ancora su pianeti diversi rispetto alle altre, perché la loro consapevolezza è sicuramente solida e difficile da raggiungere. Comolli per la Juventus è stato un gigante, ha costruito un’ottima squadra. Ma anche l’anno scorso era stata costruita una buona squadra che poi non è riuscita a vincere. Conte riesce a vincere i campionati con gente come Matri e Giaccherini, riesce a tirare fuori dai calciatori qualcosa in più. A Napoli ha imposto a De Laurentiis un modo diverso di investire, fatto di acquisti importanti tracciando una rotta chiara sul futuro che deve percorrere questo club. Le italiane in Champions League possono fare bene, il Napoli è una mina vagante. Ha una forza in più che deriva dal pubblico del “Maradona” oltre che da calciatori abituati a fare bene anche in coppa. Anche l’Inter può fare tanta strada ma dovranno avere ancora voglia di fare la differenza. La Juventus dobbiamo metterla alla prova e vedere come reagirà nelle partite importanti”.

Vincenzo Letizia

