Che beffa per Chiesa: è fuori dalla lista Champions, il Liverpool gli preferisce il 17enne Ngumoha

È rimasto al Liverpool e ha deciso la prima giornata di campionato con un gol poco prima del gong. Ma per la seconda stagione di fila non disputerà la Champions League, almeno nella prima fase. Parliamo di Federico Chiesa che è stato escluso dalla lista dei 22 calciatori reds scelti dal tecnico Arne Slot per prendere parte alle prime otto partite della massima competizione continentale.

L’assenza dell’italiano è stata sottolineata dagli stessi media britannici dato che all’ex Juve è stato preferito Rio Ngumoha, il 17enne che pochi giorni fa ha regalato al Liverpool il prezioso successo nel recupero in casa del Newcastle. Nella lista dei convocati che vi riportiamo di seguito è regolarmente presente invece Giovanni Leoni: Alisson, Mamardashvili, Woodman, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Bradley, Leoni, Robertson, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gravenberch, Isak, Salah, Gakpo, Ekitike, Ngumoha.

Si tratta di una vera e propria doccia fredda per Chiesa che a metà agosto aveva spinto per restare al Liverpool nonostante i noti corteggiamenti di Atalanta e Napoli: “Io qui sono felice qui, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra”.