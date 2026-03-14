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SERIE A – Nel primo anticipo della 29esima giornata di campionato il Toro travolge il Parma per 4 a 1

Armando Fico 14 Marzo 2026 0 35 sec read

Ieri sera a Torino, si è aperta la 29esima giornata di serie A, col primo anticipo, tra i granata del Toro e i ducali del Parma. I padroni di casa si sono imposti, travolgendo la squadra emiliana, col roboante punteggio di 4 a 1. In rete l’ex azzurro Giovanni Simeone, lkhan, poi  l’autogol di Keita e infine  Zapata, mentre, per il Parma, gol di Pellegrino che aveva pareggiato momentaneamente la rete dell’attaccante argentino. Nella ripresa, il naufragio degli ospiti. Per la cronaca Emirhan Ilkhan ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla presenza numero 25.  Per il Torino un grande balzo in avanti in classifica che lo tiene lontano dalla zona calda. Il neo tecnico D’Aversa sta facendo un ottimo lavoro.

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