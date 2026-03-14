ZAMBO ANGUISSA – Oggi il camerunense, con il Lecce, partirà titolare dopo 117 giorni dall’ultima partita

Antonio Conte ha deciso, oggi pomeriggio, nell’anticipo contro il Lecce. si affiderà, per il centrocampo, ad Anguissa e a Gilmour. Il forte giocatore del Camerun tornerà titolare dopo ben 117 giorni, infatti, l’ultima sua gara, dal primo minuto, risale all’infausto match di Bologna del mese di ottobre scorso. In panchina, invece, andranno il rientrante Mc Tominay e De Buyne, a scopo precauzionale, non avendo i due calciatori, i 90 minuti nelle gambe. L’allenatore azzurro, nella zona mediana, ora, è copertissimo e non avrà che l’imbarazzo della scelta su chi mandare in campo, in questo rush finale di stagione. Ricordiamo che c’è anche Lobotka, il quale potrebbe già essere disponibile per la prossima partita col Cagliari, venerdì sera, in Sardegna. Lo scozzese, ex Manchester United, può darsi che faccia la staffetta proprio con Anguissa, subentrandogli nel corso del secondo tempo con i salentini. Il Napoli ha estremo bisogno di punti, così come la formazione di Di Francesco, in piena lotta salvezza ed un’eventuale vittoria dei partenopei, sarebbe una mazzata tremenda per la squadra, da cui il buon Antonio, ha iniziato la sua carriera di giocatore, peraltro Lecce è la sua città di nascita, quindi per i tifosi giallorossi la sconfitta, a Napoli, sarebbe un ulteriore motivo per “odiarlo”. Del resto, il feeling tra Conte e la tifoseria del Via del Mare si è interrotto quando il mister scelse di allenare il Bari, compagine con cui esiste una rivalità atavica. Pertanto, molto facile che i supporters giallorossi, dal settore a loro riservato, appena il mister azzurro entrerà sul terreno di gioco del Maradona, sarà fischiatissimo. Ma nel calcio esiste amore e odio, per cui non bisogna mai scandalizzarsi .