Calciomercato: tre grandi club spagnoli corteggiano Fabian Ruiz

Con il campionato che sta per chiudere i battenti domenica, l’attenzione si sposterò sul prossimo calciomercato estivo, che ruoterà soprattutto intorno ai campionati europei di giugno. Tra i gioielli del Napoli più richiesti c’è sicuramente Fabian Ruiz, che dopo un periodo opaco, è ritornato ai suoi livelli abituali di rendimento. L’ex centrocampista del Betis Sivglia, attualmente, sta dimostrando tutte le sue grandi doti, facendo le fortune del Napoli che quasi aveva creduto,di non aver fatto un buon investimento, visto il precedente calo del giocatore. Invece lo spagnolo, adesso, è corteggiato da tre grandi società della Liga che premono per riportarlo in patria. Su di lui si sono piombate Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Dal canto suo il presidente De Laurentiis ha già stabilito la quotazione del suo cartellino: Fabian andrà via soltanto dietro un’offerta minima di 50 milioni di euro. Come ha sempre fatto, il club azzurro non ha mai svenduto i pezzi pregiati. Ricordiamo le plusvalenze di Lavezzi, Cavani, Higuain, tanto per fare dei nomi.