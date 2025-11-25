Napoli, si ferma anche Gutierrez

Non può essere sempre e soltanto sfortuna
Brutte notizie per Antonio Conte a poche ore dal match di Champions League con il Qarabag.
Non sarà a disposizione l’esterno Miguel Gutierrez, alle prese con una distorsione alla caviglia destra.
Il laterale spagnolo salterà la partita di questa sera e rischia di dover alzare bandiera bianca anche per il match con la Roma in programma domenica sera. Per il match dell’Olimpico, invece, potrebbe rientrare Spinazzola.
Dopo questo ennesimo incidente occorso a un calciatore, il bilancio degli infortuni diventa davvero allarmante. Non può essere sempre e soltanto “sfortuna” a spiegare una sequenza così fitta di guai muscolari e stop improvvisi. Forse è arrivato il momento di guardare dentro ai metodi di lavoro, alla gestione dei carichi, ai ritmi imposti da una stagione sempre più frenetica. “Fortuna iuvat audaces”, dicevano i latini: ma quando la fortuna volta le spalle con questa insistenza, l’audacia non basta. Serve lucidità, autocritica e la capacità di intervenire prima che l’emergenza diventi normalità.