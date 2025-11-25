NEWS

NAPOLI vs Qarabag – Previsto maltempo, stasera al Maradona, pioggia, vento e freddo si abbatteranno su Fuorigrotta

Armando Fico 25 Novembre 2025 0 43 sec read

Secondo le previsioni meteo di oggi, su Napoli e sulla Campania,  è in atto un‘allerta arancione che durerà per l’intera giornata. Pertanto, la partita di Champions Legue tra il Napoli e il Qarabag potrebbe giocarsi in condizioni avverse, causate da pioggia, freddo e vento.  L’amministrazione cittadina, attraverso una nota ufficiale,  ha reso noto che l’impianto di Fuorigrotta  non è a rischio chiusura, dichiarando che lo Stadio Diego Armando Maradona sarà regolarmente aperto in occasione del match europeo  della squadra azzurra. La scelta da parte delle Istituzioni di confermare lo svolgimento della gara del Napoli,  è stata valutata sulla base delle caratteristiche strutturali dell’impianto flegreo, giudicato  idoneo ad ospitare, in massima  sicurezza, l’evento sportivo, seppure  in presenza di condizioni meteo, totalmente  avverse. Tuttavia, tali previsioni meteorologiche potrebbereo influire sul campo che sarà inzuppato d’acqua e colpito da forti folate di vento che daranno molta più velocità al pallone. 

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Insigne, l’altro agente a Il Mattino: “Non possono pensare di rinviare all’infinito l’appuntamento per il contratto”

«Ora basta, non possono pensare di rinviare all’infinito l’appuntamento con il contratto. Per chi ci hanno preso? A Dimaro ci hanno invitati ancora una volta […]

10 Agosto 2016 0 20 sec read

UFFICIALE – Victor Osimhen è un nuovo giovatore del Napoli

Adesso è ufficiale, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli, ad annunciarlo è il presidente De Laurentiis sul proprio profilo Twitter: “Benvenuto […]

31 Luglio 2020 0 9 sec read

Gds – Napoli, le vie alternative ai gol: già 16 le reti arrivate da difensori e centrocampisti

Li aspettava da qualche settimana, da quando il tridente offensivo aveva smesso di segnare. Cercava gol alternativi, Maurizio Sarri, prodezze che avrebbero potuto ovviare alla […]

18 Dicembre 2017 0 2 min read

Infortunio Olivera – L’esterno sinistro uruguaiano resterà fermo ai box per almeno 15 giorni, si spera di riaverlo con la Roma

L‘infortunio del difensore sinistro Mathias Olivera, uscito anzitempo, domenica scorsa a Monza, per un problema muscolare, tiene in ansia il Napoli chiamato a cercare di […]

11 Aprile 2024 0 54 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui