NAPOLI vs Qarabag – Previsto maltempo, stasera al Maradona, pioggia, vento e freddo si abbatteranno su Fuorigrotta

Secondo le previsioni meteo di oggi, su Napoli e sulla Campania, è in atto un‘allerta arancione che durerà per l’intera giornata. Pertanto, la partita di Champions Legue tra il Napoli e il Qarabag potrebbe giocarsi in condizioni avverse, causate da pioggia, freddo e vento. L’amministrazione cittadina, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto che l’impianto di Fuorigrotta non è a rischio chiusura, dichiarando che lo Stadio Diego Armando Maradona sarà regolarmente aperto in occasione del match europeo della squadra azzurra. La scelta da parte delle Istituzioni di confermare lo svolgimento della gara del Napoli, è stata valutata sulla base delle caratteristiche strutturali dell’impianto flegreo, giudicato idoneo ad ospitare, in massima sicurezza, l’evento sportivo, seppure in presenza di condizioni meteo, totalmente avverse. Tuttavia, tali previsioni meteorologiche potrebbereo influire sul campo che sarà inzuppato d’acqua e colpito da forti folate di vento che daranno molta più velocità al pallone.