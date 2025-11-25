Notte Champions per il Napoli – Squadra che vince non si cambia? Conte, stasera, confermerà, come titolari, Neres e Lang?

Notte Champions per gli azzurri che affrontano, alle 21, al Maradona, il Qarabag, una formazione di tutto rispetto che è andato a vincere a Lisbona con il Benfica e fermato sul pari il Chelsea. Per questa delicata partita serve assolutamente la vittoria, Antonio Conte si pone degli interrogativi: confermare dal primo minuto la coppia d’attacco Neres – Lang, nel rispetto del detto “Squadra che vince non si cambia”, oppure ricorrere a un piccolo turnover? Potremmo rivedere, nuovamente, il modulo 3-4-2-1, e molto probabilmente gli stessi undici che hanno battuto l’Atalanta, nell’anticipo di campionato di sabato scorso. Non si tratterebbe di una sorpresa, viste le dichiarazioni dell’allenatore azzurro nella conferenza di ieri. I due gol del brasiliano e l’altro dell’olandese avranno convinto il tecnico leccese a schierare, per la seconda volta consecutiva , dall’inizio, i due goleador? Per fortuna nessun problema per Hojlund e Rrahmani, abili ed arruolabili per il match con gli azeri. Però c’è da tener presente che, domenica, il Napoli sarà di scena all’Olimpico, contro la capolista Roma; la tentazione di far giocare la stessa formazione vista nell’ultima partita al Maradona è grande , tuttavia questi stessi undici reggerebbero il ritimo di tre partite in sette giorni, senza accusare la stanchezza? Contro la compagine di Gasperini, che peraltro non sarà in panchina, perchè squalificato, occorrono tante energie che, quindi, dovranno essere dosate, ragion per cui, qualche piccolo ritocco potrebbe ancxhe starci. Vedremo, solo un’ ora prima della gara, quale soluzione avrà scelto Conte.