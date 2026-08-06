EDITORIALE – Il Napoli vince ma non convince del tutto, Giovane e Hojlund avulsi dal gioco

Gli azzurri di Allegri, ieri hanno portato a casa il primo successo internazionale della stagione, pur trattandosi di un’amichevole con un avversario non di rango, come l’Osasuna, che in precedenza aveva vinto le tre gare precampionato estive, giocate prima. Una partita, sicuramente non bella da ambo le contendenti, quasi noiosa, le cui note positive sono venute da Politano, suo il primo gol, di ottima fattura, da Anguissa, dal giovane Prisco una promessa di sicuro avvenire. Per gli azzurri, tuttavia una buona iniezione di fiducia in vista delle ultime due prossime amichevoli, e della prima giornata di serie A. Per la cronaca non sono scesi in campo lo scozzese Mc Tominay e lo spagnolo Rafa Marin, fuori per motivi precauzionali. Prova opaca dei due attaccanti Giovane e Hojlumd, apparsi nettamente avulsi dal gioco, il danese non ha toccato palla, mentre Lucca è riuscito ad andare in rete e portare il Napoli sul 2 a 0, tramutatosi, nel finale nel 2 a 1, grazie al rigore concesso dall’arbitro all’Osasuna. Risultato che ha poi chiuso il match. Insomma c’è tanto da lavorare ancora ed occorre accelerare sul mercato. Favasuli e Zeballos attendono il club partenopeo ma non possono aspettare un’eternità. Dopo 60 minuti di gioco è cominciata la girandola delle sostituzioni che ha dato spazio a tutti. Spettatori non paganti, viceversa De Bruyne, Mc Tominay, Gilmour, Neres e Beukema. Infine c’è da rimarcare la buona prestazione dell’ex Empoli Marianucci, il quale ha tanta voglia di dimostrare di essere un giocatore da Napoli. A fine partita Max Allegri è apparso soddisfatto, sebbene non ci sia ancora la brillantezza che chiede ai suoi. All’esterno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro campeggiava un cartello su cui c’era scritto : Lavori in Corso. Giustissimo il Napoli, a tutt’oggi, è un cantiere apertissimo che ha bisogno di operai volenterosi. Non ci resta che attendere per conoscere gli sviluppi futuri, con l’auspicio che la prossima sia un’annata totalmente diversa da quella trascorsa, principalmente riguardo il numero degli infortuni.