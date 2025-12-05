NEWS

Verso Napoli-Juve, Mario Rui: “Spalletti il migliore possibile per i bianconeri”

Vincenzo Letizia 5 Dicembre 2025 0 39 sec read

In vista del big match di domenica sera al Maradona, Mario Rui ha speso parole di stima nei confronti di Luciano Spalletti, suo allenatore ai tempi del Napoli e ora tecnico della Juventus. “Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande allenatore. Col mister abbiamo trascorso tanti momenti stupendi: trovarne uno migliore di lui libero era impossibile”, ha dichiarato Mario Rui a Tuttosport. Il portoghese ha aggiunto: “Il bello di Spalletti è questo: lui preparava ogni discorso pre-partita per farci vivere un’emozione forte. Sapeva toccare il cuore, entravi in campo e volavi.  Il merito di quello scudetto ritengo sia suo all’80%: basti pensare che dormiva a Castelvolturno, era il suo bunker.  Ha sacrificato tutto per la squadra, anche la sua vita privata”.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

