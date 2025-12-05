Verso Napoli-Juve, Mario Rui: “Spalletti il migliore possibile per i bianconeri”

In vista del big match di domenica sera al Maradona, Mario Rui ha speso parole di stima nei confronti di Luciano Spalletti, suo allenatore ai tempi del Napoli e ora tecnico della Juventus. “Non mi sono stupito: è il migliore, l’allenatore più affidabile. Alla Juve avevano bisogno di un grande allenatore. Col mister abbiamo trascorso tanti momenti stupendi: trovarne uno migliore di lui libero era impossibile”, ha dichiarato Mario Rui a Tuttosport. Il portoghese ha aggiunto: “Il bello di Spalletti è questo: lui preparava ogni discorso pre-partita per farci vivere un’emozione forte. Sapeva toccare il cuore, entravi in campo e volavi. Il merito di quello scudetto ritengo sia suo all’80%: basti pensare che dormiva a Castelvolturno, era il suo bunker. Ha sacrificato tutto per la squadra, anche la sua vita privata”.