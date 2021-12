La SSCN chiama a raccolta la tifoseria azzurra nel prossimo match con il Leicester

La Società Calcio Napoli, in vista dell’ultimo impegno nel girone eliminatorio di Europa League, contro il Leicester, di giovedì, al Maradona, attraverso la politica dei prezzi bassi, chiama a raccolta i tifosi azzurri per incitare la propria squadra in questa sfida con la formazione britannica, decisiva per la qualificazione alla fase successiva. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto premiare anche i fedelissimi che sono stati vicini ai loro beniamini nella precedente gara interna con il Varsavia, riservando loro il diritto di prelazione sull’acquisto del tagliando della gara di dopodomani con uno sconto del 50% sul prezzo ufficiale. Per tutti gli altri tifosi andare in Curva, settore superiore, costerà 20 euro e solo 10 per quello inferiore, mentre i Distinti 35 euro. Prezzi del tutto accessibili che consentiranno di avere un buon colpo d’occhio, giovedì sera, dello stadio Maradona, che mai come in questo periodo ha bisogno del supporto della tifoseria partenopea. Intanto la società rammenta che l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di una Certificazione verde Covid-19 ‘rinforzata’, di seguito “Green Pass Rafforzato”, così come da disposizioni contenute nel DL 26 novembre 2021.