Laudisa: “Patto di lealtà tra Conte e De Laurentiis. Ieri bella notizia per il Napoli”

Ai microfoni di Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto l’esperto di mercato Carlo Laudisa, per parlare del momento che vive il Napoli: “Conte e D’Aversa si conoscono benissimo e l’Empoli è più temibile in trasferta che in casa, dove riesce ad esprimersi meglio”.

Poi ha aggiunto: “E’ quindi un avversario da non sottovalutare, a dispetto della classifica. Per quanto Conte stia tenendo in grande considerazione l’esperienza napoletana, la tentazione Juve è forte e questo va messo in conto perché in questo finale di stagione bisogna fare i conti con questa prospettiva che per Conte potrebbe essere irrinunciabile. Lui lo sappiamo, è juventino, ce l’ha nel DNA e per quanto sia affascinato dall’entusiasmo di Napoli, bisogna tenere conto di ciò che sta cambiando a Torino. Conte lo conosciamo, se prende una decisione, la porta a termine. Quindi, sia che decida di restare a Napoli, sia che decida di andare via, quando prende una decisione, resta sui suoi passi. Credo che ci sia un patto di lealtà tra De Laurentiis e Conte: De Laurentiis non può fermare Conte se gli chiederà di andare via”.

AreaNapoli.it