Messaggio di Lobotka sui social -“Non molleremo mai, noi siamo il Napoli”

Ieri, il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka, ha inteso scrivere un post sui social per rassicurare i tifosi azzurri, alquanto preoccupati di questo comportamento dai due volti della squadra che, anche contro il Bologna, ha giocato solo un tempo, facendosi rimontare la rete del vantaggio realizzata da Anguissa, il quale, nel Monday Night, contro l’Empoli, essendo diffidato, non ci sarà, perchè squalificato dal giudice sportivo, a causa dell’ammonizione patita, lunedì scorso. Questo il messaggio del numero 68 di Antonio Conte:

“Non molliamo mai, noi siamo il Napoli!”

Il regista azzurro rappresenta per il tecnico leccese una pedina essenziale nel gioco dei partenopei. Da lui, infatti, partono tutte le impostazioni per i compagni d’attacco. Un titolarissimo assolutamente insostituibile. Contro i toscani, lunedì sera, al Maradona, lo slovacco suonerà la carica per tornare a vincere e continuare a duellare con l’Inter, fino all’ultimo, nella speranza che la compagine di Inzaghi, presa dai troppi impegni di campionato, Coppa Italia e Champions possa perdere per stada qualche punto, come accaduto a Parma. L’ultimo posticipo della 32esima giornata di serie A, sarà una partita dove il Napoli non potrà più sbagliare, poiché, a sette giornate dal termine della stagione, ogni punto potrebbe essere decisivo in chiave scudetto.