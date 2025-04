Duello scudetto – Il Napoli pronto allo sprint finale per tentare l’impresa, aiutato dal calendario più agevole rispetto all’Inter

Dopo aver superato indenne l’ostacolo Bologna, il Napoli si appresta a questo rush finale di campionato, in cui è in piena lotta scudetto, a soli tre punti dall‘Inter capolista, cercando un’accelerazione nelle sette partite che lo attendono, le quali, sulla carta, sembrano molto più agevoli rispetto alla rivale nerazzurra. Gli uomini di Conte affronteranno in sequenza, Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Al di là di Empoli e Lecce, invischiate nelle sabbie mobili della retrocessione, le altrte compagini come Monza, Torino, Genoa non hanno più niente da chiedere alla stagione, mentre Parma e Cagliari, probabilmente, quando incontreranno i partenopei, potrebbero già aver raggiunto il loro obiettivo. Intanto, i sanitari del Napoli stanno vagliando le condizioni di Meret, reduce da influenza, Spinazzola e McTominay. Dopo mesi di permanenza in testa alla classifica, la formazione azzurra, ora, si trova a dover rincorrere ed è pronta a compiere uno sprint furioso per non rimpiangere di non averci provato.