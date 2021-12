IL FISCHIETTO. Napoli vs Leicester affidata allo spagnolo Mateu Lahoz

Per il match di Europa League Napoli vs Leicester, di dopodomani alle 18,45, allo stadio Diego Armando Maradona, è stato scelto il fischietto spagnolo Antonio Mateu Lahoz.

Assistenti di linea: Cebrián Devís-del Palomar (Spagna)

IV uomo: Luis Munuera (Spagna);

VAR: Martínez Munuera (Spagna)-Willy (Francia).

Per la cronaca l’arbitro iberico ha diretto gli azzurri, in passato in tre occasioni, in cui il Napoli ha raccolto due successi ed una sconfitta. Qui di seguito, nel dettaglio, le partite con Lahoz in campo

Wolfsburg-Napoli 1-4, quarto di finale di Europa League 2014/15

Benfica-Napoli 1-2, girone di Champions League 2016/17.

Manchester City-Napoli 2-1, girone di Champions League 2017/18