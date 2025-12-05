 Serie A, Napoli-Juventus è Conte contro Spalletti: i bianconeri vogliono sfatare il tabù “Maradona”, ma le quote premiano ancora il segno “1”

ROMA – Napoli-Juventus significa anche Antonio Conte contro Luciano Spalletti, per la prima volta avversari nella loro carriera in match ufficiali. I campioni d’Italia in carica hanno vinto gli ultimi sei scontri diretti casalinghi contro i bianconeri e vedono , riporta Agipronews, alla portata un altro successo, offerto a 2,35 su Snai e Planet contro il 3,40 del segno “2”, nella prima di Spalletti da avversario al “Maradona”. Nel mezzo, a 2,95 il pareggio che in Campania manca da oltre otto anni. Gli ultimi quattro scontri giocati in casa del Napoli hanno visto prevalere il Goal, opzione però in ritardo, a 1,97, sul Goal visto a 1,75. I due successi più recenti di Di Lorenzo e compagni invece sono arrivati con il punteggio di 2-1, risultato offerto a 10, in pole c’è l’1-1 dato a 5,75, mentre l’1-2 per la Juventus, come nel successo del 2019, vale 13 volte la posta.MARCATORI – Rasmus Hojlund non trova il gol dal 5 ottobre in casa contro il Genoa: per i bookmaker il suo ritorno nel tabellino dei marcatori è fissato a 3,50, stessa quota di Jonathan David, a secco dall’esordio contro il Parma, ma titolare dopo l’infortunio di Vlahovic. Si sale a 4,50 per il timbro di Kenan Yildiz, mai a segno lontano dallo Stadium, mentre David Neres, tre reti nelle ultime due giornate di Serie A, è fissato a 5 volte la posta.
EMT/Agipro