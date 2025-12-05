BOLLETTANDO

 Serie A, Napoli-Juventus è Conte contro Spalletti: i bianconeri vogliono sfatare il tabù “Maradona”, ma le quote premiano ancora il segno “1”

Vincenzo Letizia 5 Dicembre 2025 0 1 min read

ROMA – Napoli-Juventus significa anche Antonio Conte contro Luciano Spalletti, per la prima volta avversari nella loro carriera in match ufficiali. I campioni d’Italia in carica hanno vinto gli ultimi sei scontri diretti casalinghi contro i bianconeri e vedono , riporta Agipronews, alla portata un altro successo, offerto a 2,35 su Snai e Planet contro il 3,40 del segno “2”, nella prima di Spalletti da avversario al “Maradona”. Nel mezzo, a 2,95 il pareggio che in Campania manca da oltre otto anni. Gli ultimi quattro scontri giocati in casa del Napoli hanno visto prevalere il Goal, opzione però in ritardo, a 1,97, sul Goal visto a 1,75. I due successi più recenti di Di Lorenzo e compagni invece sono arrivati con il punteggio di 2-1, risultato offerto a 10, in pole c’è l’1-1 dato a 5,75, mentre l’1-2 per la Juventus, come nel successo del 2019, vale 13 volte la posta.MARCATORI – Rasmus Hojlund non trova il gol dal 5 ottobre in casa contro il Genoa: per i bookmaker il suo ritorno nel tabellino dei marcatori è fissato a 3,50, stessa quota di Jonathan David, a secco dall’esordio contro il Parma, ma titolare dopo l’infortunio di Vlahovic. Si sale a 4,50 per il timbro di Kenan Yildiz, mai a segno lontano dallo Stadium, mentre David Neres, tre reti nelle ultime due giornate di Serie A, è fissato a 5 volte la posta.


EMT/Agipro
 
 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Calciomercato Salernitana: i tifosi sognano la coppia Ribery-Balotelli, per i bookie il colpo è possibile

ROMA – La vittoria ottenuta nella prima gara del 2022 in casa del Verona – insieme all’arrivo della nuova proprietà – ha riacceso le speranze […]

11 Gennaio 2022 0 49 sec read

MONDIALE PER CLUB, Inter e Monterrey agli ottavi di finale

Con un gol di Pio Esposito (bel centravanti veramente) al 72′ e un altro di Bastoni in chiusura di match, l’Inter, in una gara nervosa […]

26 Giugno 2025 0 19 sec read

IScommesse, si gioca sul futuro di Totti: i bookmaker britannici lo vedono dirigente Figc, ma si apre anche uno squarcio viola

ROMA – Lunedì si saprà tutto, nel corso di una conferenza stampa che si annuncia caldissima. Nel frattempo, il caso Totti è già approdato sulle […]

16 Giugno 2019 0 1 min read

ANTONIO CONTE – Il tecnico azzurro, a Bologna, punta sul Jolly Elmas per colmare le lacune a centrocampo

Bologna vs Napoli rappresenta, per i partenopei, un match molto importante, c’è da per sapere se gli uomini di Conte attaversano, o meno, un momento […]

9 Novembre 2025 0 28 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui