ITALIA

SORTEGGIO MONDIALI 2026: Canada, Qatar e Svizzera le avversarie dell’Italia se supererà l’ostacolo degli spareggi

Vincenzo Letizia 5 Dicembre 2025 0 1 min read

A Washington si sono svolti i sorteggi per i gironi dei Mondiali di calcio 2026 che si disputeranno dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti.
Il prossimo Mondiale sarà il primo allargato a 48 partecipanti: 42 squadre si sono già qualificate, ne mancano 6 che potranno guadagnarsi un posto attraverso gli spareggi (come l’Italia).
Le 48 nazionali partecipanti, divise in 4 fasce, sono state sorteggiate in 12 gironi da quattro squadre ciascuno (l’Italia, anche se si deve ancora qualificare, era in quarta fascia). 

L’Italia capiterebbe nel girone con Canada, Qatar e Svizzera.

Buon sorteggio per gli azzurri, a patto di ottenere la qualificazione a marzo.

Di seguito tutti i gironi:

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sud Africa, playoff D (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca o Irlanda).
Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, playoff A (Italia, Irlanda del Nord, Galles o Bosnia).
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: Stati Uniti, Australia, Paraguay, playoff B (Turchia, Romania, Slovacchia o Kosovo).
Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa D’Avorio, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, playoff C (Ucraina, Svezia, Polonia o Albania)
Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia (Bolivia, Suriname o Iraq).
Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania 
Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

F1, Montezemolo a Radio 24: “Peggio la Juve o la Ferrari? È un bel match, ma sono più preoccupato per i ferraristi” 

“Chi deve essere più preoccupato tra i tifosi della Ferrari e quelli della Juventus? È un bel match!” risponde con una battuta a Tutti convocati su […]

27 Novembre 2025 0 44 sec read

CHAMPIONS, ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs QARABAG – Partenopei obbligati a vincere per rimanere tra le prime 24 squadre del girone

Domani ritorna la Champions League con la quinta giornata. Le prime due italiane a scendere in campo sono il Napoli e la Juventus, impegnate rispettivamente, […]

24 Novembre 2025 0 1 min read

CALCIOMERCATO – Napoli costretto a tornare sul mercato dopo i ko di De Bruyne e Anguissa: corsa a tre a centrocampo

A Conte rimangono solo 4 centrocampisti: Mainoo, Atta e Frendrup i nomi sul taccuino di Manna Non c’è pace per il Napoli alla voce infortuni. […]

13 Novembre 2025 0 1 min read

Stangata del Giudice Sportivo dopo Salernitana-Sampdoria: 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse

La Salernitana ha ricevuto la sconfitta 0-3 a tavolino contro la Sampdoria nel ritorno dei playout di Serie B a seguito di quanto accaduto all’Arechi […]

23 Giugno 2025 0 16 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui