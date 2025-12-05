SORTEGGIO MONDIALI 2026: Canada, Qatar e Svizzera le avversarie dell’Italia se supererà l’ostacolo degli spareggi

A Washington si sono svolti i sorteggi per i gironi dei Mondiali di calcio 2026 che si disputeranno dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti.
Il prossimo Mondiale sarà il primo allargato a 48 partecipanti: 42 squadre si sono già qualificate, ne mancano 6 che potranno guadagnarsi un posto attraverso gli spareggi (come l’Italia).
Le 48 nazionali partecipanti, divise in 4 fasce, sono state sorteggiate in 12 gironi da quattro squadre ciascuno (l’Italia, anche se si deve ancora qualificare, era in quarta fascia).
L’Italia capiterebbe nel girone con Canada, Qatar e Svizzera.
Buon sorteggio per gli azzurri, a patto di ottenere la qualificazione a marzo.
Di seguito tutti i gironi:
Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sud Africa, playoff D (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca o Irlanda).
Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, playoff A (Italia, Irlanda del Nord, Galles o Bosnia).
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: Stati Uniti, Australia, Paraguay, playoff B (Turchia, Romania, Slovacchia o Kosovo).
Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa D’Avorio, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, playoff C (Ucraina, Svezia, Polonia o Albania)
Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia (Bolivia, Suriname o Iraq).
Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana