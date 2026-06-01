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Marios Oikonomou non ce l’ha fatta, il difensore greco vittima di un incidente stradale

Vincenzo Letizia 1 Giugno 2026 0 49 sec read

Il greco è stato coinvolto una settimana fa di uno scontro con un auto mentre era a bordo del suo scooter, fatali le conseguenze del sinistro

Marios Oikonomou, difensore greco di 33 anni con lunga militanza in Italia, è morto. Il giovane una settimana fa era stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale, venendo centrato da una automobile che stava effettuando una inversione di marcia per le strade di Giannina, in Grecia. Trasportato in ospedale d’urgenza a causa delle lesioni alla testa, era stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica per ridurre il danno e poi ricoverato in terapia intensiva. Ritiratosi nel 2024, Marios Oikonomou si era fatto conoscere in Italia principalmente con la maglia del Bologna ma in Italia aveva giocato anche con Cagliari, Spal, Bari e Sampdoria prima del ritorno in Grecia al Panathinaikos e l’addio al calcio. Originario proprio di Giannina, il calciatore era tornato a vivere nel luogo di nascita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Per lui anche sei presenze con la nazionale greca. 

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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