De Bruyne, un altro infortunio che pesa come un macigno sul Napoli di Conte

Eduardo Letizia 28 Ottobre 2025 0 1 min read

Napoli in ansia. Dubbi sul metodo Conte e ipotesi ritorno al 4-3-3

Il problema dell’infortunio di De Bruyne, non è solo legato al “quando” tornerà, ma pure al “come”.
Già era arrivato al Napoli con l’etichetta di un giocatore da recuperare, che non era più riuscito ad esprimersi ai suoi livelli dopo il precedente, grave, infortunio. Quest’altro stop rischia di compromettere definitivamente la sua carriera ad altissimi livelli. Una brutta mazzata per le speranze di chi bramava vedere il miglior KDB in azzurro. Peccato. Peccato davvero!
Cambiando punto di vista, ad ogni stop si fa sempre più consistente il sospetto che Conte e il suo staff abbiano un ruolo innegabile nell’infinita sequenza di infortuni, che sta falcidiando il Napoli da due stagioni. Ormai, ad ogni partita bisogna fare il conto di quelli che restano da poter mandare in campo. E ormai non si può più pensare solo ad un accanimento della malasorte.
Ultima considerazione sull’aspetto tattico. Con l’infortunio del belga, Conte potrà tornare ad un più canonico 4-3-3, da molti auspicato, riportando McTominay in mezzo al campo e dando maggior spazio a giocatori come Elmas e Lang, che dovranno farsi trovare pronti a dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonisti.

di Eduardo Letizia

Eduardo Letizia

