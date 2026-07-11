ITALIA

Italia, Maldini ha detto sì al ruolo di direttore tecnico

Vincenzo Letizia 11 Luglio 2026 0 53 sec read

L’annuncio della Figc: al fianco dell’ex milanista ci sarà Leonardo con il ruolo di consigliere

Il weekend doveva essere decisivo e alla fine sembra proprio che lo sia stato. La Nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Al fianco dell’ex difensore e dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come Leonardo con il ruolo di consigliere.

“Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia“, la nota della Federcalcio.

Adesso attesa per il ct

 Il primo compito di Maldini e Lonardo sarà quello di affidare l’incarico di commissario tecnico degli Azzurri a uno tra Roberto Mancini e Antonio Conte. Il primo pare essere il grande favorito, ma ormai per l’annuncio dovrebbe essere solo questione di giorni.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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