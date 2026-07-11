Italia, Maldini ha detto sì al ruolo di direttore tecnico

L’annuncio della Figc: al fianco dell’ex milanista ci sarà Leonardo con il ruolo di consigliere

Il weekend doveva essere decisivo e alla fine sembra proprio che lo sia stato. La Nazionale ha finalmente il suo nuovo direttore tecnico perché Paolo Maldini ha accettato la proposta avanzatagli dal neo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Al fianco dell’ex difensore e dirigente del Milan ci sarà un altro grande ex rossonero come Leonardo con il ruolo di consigliere.

“Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia“, la nota della Federcalcio.

Adesso attesa per il ct

Il primo compito di Maldini e Lonardo sarà quello di affidare l’incarico di commissario tecnico degli Azzurri a uno tra Roberto Mancini e Antonio Conte. Il primo pare essere il grande favorito, ma ormai per l’annuncio dovrebbe essere solo questione di giorni.