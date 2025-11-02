ALTRI SPORT

PALLACANESTRO – Napoli Basket si arrende a Tortona 87-76: sei giocatori in doppia cifra, Croswell il migliore

Vincenzo Letizia 2 Novembre 2025 0 43 sec read

Il Napoli Basket cade sul parquet della capolista Bertram Tortona con il punteggio finale di 87-76, al termine di una sfida equilibrata per oltre due quarti. La formazione azzurra, pur mostrando buona intensità e coesione di squadra, non è riuscita a contenere il ritorno dei piemontesi nella seconda metà di gara.

Nonostante la sconfitta, la prestazione collettiva del gruppo partenopeo è stata incoraggiante: ben sei giocatori hanno chiuso in doppia cifra, segno di un attacco corale e ben distribuito. A brillare su tutti è stato Croswell, miglior realizzatore con 13 punti, autentico punto di riferimento sotto canestro.

La squadra di Napoli ha tenuto testa alla capolista nei primi venti minuti, mostrando compattezza e buone trame offensive, ma nel finale l’esperienza e la profondità del roster di Tortona hanno fatto la differenza. Un passo falso che non cancella i segnali positivi in vista dei prossimi impegni di campionato.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Forte: “Il pareggio con il Venezia ci sta stretto”

Lo Spezia ha pareggiato per 1-1 nell’ultima gara interna contro il Venezia, un punto che tiene vive le speranze playoff. Bianconeri salvati da Granoche dopo […]

12 Febbraio 2018 0 1 min read

Atalanta, lavoro a Zingonia in vista del Napoli

La delusione per aver chiuso con una sconfitta un 2017 davvero fantastico, contro il Cagliari – in quella che Gasperini ha definito come “una partita […]

31 Dicembre 2017 0 1 min read

Napoli, ADL: “Sarri diverte, è il giusto regista”


Napoli, ADL: "Sarri diverte, è il giusto regista"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis annuncia le visite mediche di Pavoletti e applaude Maurizio Sarri: "La squadra derte perché lui si diverte, ho sposato il giusto regista. Juventus? Il gap è solo societario"

Parole chiave: aurelio de laurentiis , fan club , napoli , serie a 2016-2017 , speciale calciomercato 2017
24 Dicembre 2016 0 2 min read

Serie A, le formazioni ufficiali della 2^ giornata


Serie A, le formazioni ufficiali della 2^ giornata

Tutte le formazioni ufficiali della seconda giornata di serie A. Nel Sassuolo Missiroli gioca dall’inizio. Torino con Barreca e Rincon. Sarri dovrebbe tornare al ‘tridente leggero’ mentre nel Milan probabile panchina per l’ultimo arrivato Kalinic

Non hai Sky? Guarda lo Sport che ami subito e senza contratto su NOW TV. Clicca qui

CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI UFFICIALI

Parole chiave: Verona , Roma , Cagliari , Atalanta , Bologna , Chievo , Milan , Crotone , Spal , Genoa , Napoli , Fiorentina , Sassuolo , Torino , Inter , Sampdoria , Benevento , Udinese , Juventus , Lazio
27 Agosto 2017 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui