Verso Bologna vs Napoli – Conte pensa di confermare, dal prmo minuto, Elmas e Gutierrez, i migliori in Champions

A quattro giorni dalla sfida, contro il Bologna, in quel di Castel Volturno, Conte sta già ipotizzando la possibile formazione da mandare in campo al Dall’Ara. Sembra che Glimour e Spinazzola diano forfait anche domenica, ragion per cui il mister è intenzionato a riconfermare, come titolari, sia Elmas che Gutierrez, gli unici a salvarsi dalla mediocrità dei compagni con il Francoforte. Il difensore spagnolo, dopo avere superato dei problemi fisici, ha dato dimostrazione di essere all’altezza di giocare nel Napoli; si tratta di un giocatore sui cui puntare con estrema fiducia. Il macedone, in Champions, contro l’Eintracht, è stato l’esterno offensivo più in forma. Pertanto, i due calciatori potranno ritagliarsi un ruolo importante nel prosieguo della stagione. Il Napoli necessita di una svolta fondamentale per invertire la tendenza che lo ha visto perdere punti preziosi sia in campionato, sia in Coppa. Due 0 a 0 consecutivi, i quali hanno messo in luce la poca prolificità della fase offensiva degli azzurri. La nota lieta, invece, viene dalla retroguardia che non subisce gol da tre partite. La squadra , in virtù, pure, del rientro di Amir Rrahmani, ha ritrovato la solidità difensiva dello scorso torneo; tre clean sheet di fila avallano l’impenetrabiltà del reparto arretrato. Inoltre, Milinkovic-Savic ha confermato, anche a Napoli, di essere uno dei migliori portieri del mondo e forse il migliore para rigori europeo. La gara di domenica, contro i felsinei, è importantissima per i colori azzurri, un blitz al Dall’Ara, rilancerebbe le ambizioni dei partenopei ma per vincere ci vogliono i gol.