NEWS

Verso Bologna vs Napoli – Conte pensa di confermare, dal prmo minuto, Elmas e Gutierrez, i migliori in Champions

Armando Fico 6 Novembre 2025 0 1 min read

A quattro giorni dalla sfida, contro il Bologna, in quel di Castel Volturno, Conte sta già ipotizzando la possibile formazione da mandare in campo al Dall’Ara.  Sembra che Glimour e Spinazzola diano forfait anche domenica, ragion per cui il mister è intenzionato a riconfermare, come titolari, sia Elmas che Gutierrez, gli unici a salvarsi dalla mediocrità dei compagni  con il Francoforte. Il difensore spagnolo, dopo avere superato dei problemi fisici, ha dato dimostrazione di essere all’altezza di giocare nel Napoli; si tratta di un giocatore sui cui puntare con estrema fiducia. Il macedone, in Champions, contro l’Eintracht, è stato l’esterno offensivo più in forma. Pertanto, i due calciatori potranno ritagliarsi un ruolo importante nel prosieguo della stagione. Il Napoli necessita di una svolta fondamentale per invertire la tendenza che lo ha visto perdere punti preziosi sia in campionato, sia in Coppa. Due 0 a 0 consecutivi, i quali hanno messo in luce la poca prolificità della fase offensiva degli azzurri. La nota lieta, invece, viene dalla retroguardia che non subisce gol da tre partite. La squadra , in virtù, pure, del rientro di Amir Rrahmani, ha ritrovato la  solidità  difensiva dello scorso torneo; tre clean sheet di fila avallano l’impenetrabiltà del reparto arretrato. Inoltre, Milinkovic-Savic ha confermato, anche a Napoli,  di essere uno dei migliori portieri del mondo e forse il migliore para rigori europeo. La gara di domenica, contro i felsinei, è importantissima per i colori azzurri, un blitz al Dall’Ara, rilancerebbe le ambizioni dei partenopei ma per vincere ci vogliono i gol.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Mertens e Milik migliori marcatori stagionali azzurri tra Serie A e Coppe

Mertens e Milik sono a pari merito i migliori marcatori del Napoli in questa stagione. Tra campionato e Coppe entrambi gli attaccanti azzurri hanno segnato […]

16 Marzo 2020 0 20 sec read

Napoli, l’affare Emerson Palmieri non decolla: il Chelsea vuole monetizzare

L’arrivo di Emerson Palmieri, seguito dal Napoli con molto interesse, è subordinato alle cessione di Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit. Per questo, stando a quanto raccontato dal Corriere […]

5 Gennaio 2021 0 22 sec read

LE INTERVISTE – Napoli, Matias Olivera: “Siamo venuti qui per vincere come sempre, ma non ci siamo riusciti”

Il terzino del Napoli Matias Olivera ai microfoni di Sky Sport ha commentato a caldo la sconfitta contro il Liverpool di questa sera: “Cerco di fare bene in fase […]

1 Novembre 2022 0 19 sec read

Giordano: “Napoli, per vincere non bastano 11 titolari”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli che ha detto la sua ricetta per permettere al club partenopeo di […]

16 Maggio 2016 0 19 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui