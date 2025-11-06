CHAMPIONS LEAGUE – Un mercoledì da leoni per Inter e Atalanta, vincenti con il Kairat e il Marsiglia

Ottimo mercoledì di Champions per le due compagini italiane, impegnate, ieri, nella maggiore manifestazione europea. Infatti l’Inter ha battutto, a San Siro, il Kairat, per 2 a 1 mentre l’Atalanta è andata a vincere a Marsiglia per 1 a 0. La squadra di Chivu, tuttavia, ha sofferto tantissimo per ottenere i tre punti ma alla fine è stata capace di inanellare la quarta vittoria in quattro partite e di salirea a 12 punti in classifica, il che garantirà, quanto meno ,i play off. A Marsiglia è successo di tutto, Rigore sbaglkiato da De Ketelaere, poi gol annullato a Lookman, quindi lite tra iJuric e lo stesso nigeriano, dopo la sostituzione.. Infine l”OM ha reclamato un rigore nell’azione del gol della Dea, giunto in chiusura della gara.