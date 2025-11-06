NewsMix24

CHAMPIONS LEAGUE – Un mercoledì da leoni per Inter e Atalanta, vincenti con il Kairat e il Marsiglia

Armando Fico 6 Novembre 2025 0 35 sec read

Ottimo mercoledì di Champions per le due compagini italiane, impegnate, ieri,  nella maggiore manifestazione europea. Infatti l’Inter ha battutto, a San Siro, il Kairat, per 2 a 1 mentre l’Atalanta è andata a vincere a Marsiglia per 1 a 0. La squadra di Chivu, tuttavia, ha sofferto tantissimo per ottenere i tre punti ma alla fine è stata capace di inanellare la quarta vittoria in quattro partite e di salirea a 12 punti in classifica, il che garantirà, quanto meno ,i play off. A Marsiglia è successo di tutto, Rigore sbaglkiato da De Ketelaere, poi gol annullato a Lookman, quindi  lite tra iJuric e lo stesso nigeriano, dopo la sostituzione.. Infine  l”OM ha reclamato un rigore nell’azione del gol della Dea, giunto in chiusura della gara.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Torino-Juventus LIVE: formazioni ufficiali

1 Gennaio 1970 0 19 sec read

Manca l’accordo con Sky: Fox Sports chiude i battenti

Chiude i battenti, dopo cinque anni, Fox Sports, canale tematico sul calcio della piattaforma Sky specializzata nel calcio estero. Scaduto il triennio dell’accordo con i […]

20 Giugno 2018 0 1 min read

Milan, il mercato non decolla: per i rinforzi serve prima fare cassa

Fonte: Repubblica.it…

17 Luglio 2019 0 7 sec read

Zangrillo (pres. Genoa): “Gilardino con noi in A. Senza di lui non avremmo fatto nulla”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha così parlato dopo la promozione in Serie A: “In questo momento avrei tantissime cose da dire, […]

6 Maggio 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui