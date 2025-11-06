Napoli – Gli azzurri, nonostante siano primi in classifica in campionato, ultimamente, non convincono più

Oggi il Napoli sta vivendo un periodo di appannamento, in particolare in attacco dove si avverte una sorta di incapacità di concretizzare, sotto porta, le azioni da gol create. I bomber, tipo Hojlund e Lucca si sono inceppati. Negli ultimi 45 giorni, fatta eccezione per il 3-1 rifilato all’Inter, i campioni d’Italia non stanno convincendo come nella passata stagione. L’unico calciatore in grado di avere un rendimento sempre costante ed elevatissimo, risulta essere il centrocampista camerunense Frank Anguissa, il quale, però, dovrà partire per disputare la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio. Conte è preoccupato per quest’assenza che si prolungherà almenno per tre partite . Il classe 1995, potrebbe, addirittura, mancare per più gare, nel caso in cui la nazionale del Camerum dovesse superare la fase a gironi e proseguire il cammino fino all’ultimo atto della manifestazione africana. Se così fosse Anguissa salterebbe ben nove gare, compresa l’insidiosa sfida di Champions League, contro il Copenhagen in Danimarca. Sia il tecnico leccese, che la tifoseria partenopea auspicano, perciò. un’eliminazione del Camerum durante la prima fase a gironi. Comunque, a prescindere dall’assenza di Zambo, tutti si augurano che le condizioni fisiche e mentali della squadra tornino, il più presto possibile, accettabili, in modo tale da non dover rimpiangere troppo il centrocampista camerunense col vizietto del gol.