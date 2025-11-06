NewsMix24

Napoli – Gli azzurri, nonostante siano primi in classifica in campionato, ultimamente, non convincono più

Armando Fico 6 Novembre 2025 0 1 min read

Oggi il Napoli sta vivendo un periodo di appannamento, in particolare in attacco dove si avverte una sorta di incapacità di concretizzare, sotto porta, le azioni da gol create. I bomber, tipo Hojlund e Lucca si sono inceppati. Negli ultimi 45 giorni, fatta eccezione  per il 3-1 rifilato  all’Inter, i campioni d’Italia non stanno  convincendo come nella passata stagione. L’unico calciatore in grado di avere un rendimento sempre costante ed  elevatissimo, risulta essere il centrocampista camerunense Frank Anguissa, il quale, però,  dovrà partire per disputare la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio. Conte  è  preoccupato per quest’assenza che si prolungherà almenno per tre partite . Il classe 1995, potrebbe, addirittura, mancare per più gare, nel caso in cui  la nazionale del Camerum  dovesse superare la fase a gironi e proseguire il cammino fino all’ultimo atto della manifestazione africana. Se così fosse Anguissa salterebbe ben nove gare, compresa l’insidiosa sfida di Champions League, contro il Copenhagen in Danimarca. Sia il tecnico leccese, che la tifoseria partenopea auspicano, perciò. un’eliminazione del Camerum durante la prima fase a gironi. Comunque, a prescindere dall’assenza di Zambo, tutti si augurano che le condizioni fisiche e mentali  della squadra tornino, il  più presto possibile, accettabili, in modo tale da non dover rimpiangere troppo il centrocampista camerunense col vizietto del gol.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

MONDIALE PER CLUB, PSG-Bayern Monaco 2-0: Douè e Dembèlé portano Luis Enrique in semifinale

Il Paris Saint-Germain è in semifinale al Mondiale per Club dopo aver battuto 2-0 il Bayern Monaco nel quarto di finale disputato ad Atlanta. In un match ricco di occasioni da […]

5 Luglio 2025 0 41 sec read

LE INTERVISTE – Napoli, Conte: “Partita di stampo europeo, ho avuto risposte da squadra vera”

Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Como, salvato dal secondo rigore consecutivo parato da Milinkovic-Savic. “La partita si è giocata a livelli molto […]

1 Novembre 2025 0 1 min read

Napoli, Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo

Amir Rrahmani rientra a Napoli. Il difensore azzurro, infortunatosi durante la partita di venerdì contro la Svizzera, non prenderà parte al prossimo impegno del Kosovo […]

7 Settembre 2025 0 27 sec read

ANTICIPI DI A DEL SABATO – Cade il Napoli a Torino, l’Inter espugna l’Olimpico, pari negli altri due match di bassa classifica

Ecco i risultati dei quatro anticipi del sabato di serie A, validi per la settima di campionato: Lecce – Sassuolo 0-0 Pisa – Verona 0-0 […]

19 Ottobre 2025 0 19 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui