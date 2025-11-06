Champions, De Laurentiis alza la voce: “Non basta più solo partecipare”

L’onta del pareggio casalingo 0-0 contro il Eintracht Francoforte ha suscitato malumore al vertice del club azzurro: il patron Aurelio De Laurentiis ha manifestato un evidente disappunto per un cammino europeo che, a oggi, non soddisfa le attese.

Pur restando fiducioso nei confronti dell’allenatore Antonio Conte e della rosa allestita, il presidente ha ribadito un messaggio forte nei confronti della squadra: non bastano vittorie in campionato o la partecipazione alla UEFA Champions League. Serve un salto di prestazione, soprattutto in Europa, dove il Napoli deve dimostrare di valere davvero la maglia che indossa e gli investimenti fatti.

Il contesto è chiaro: il passaggio del turno rappresenta un obiettivo non negoziabile per un club ambizioso come l’azzurro. Ma le prestazioni contro avversari europei, compresa la partita citata, hanno scatenato una riflessione interna. De Laurentiis non ha cercato colpe singole: nessun colpevole, tutti colpevoli.

Dalla sponda societaria filtra anche un riconoscimento: la fiducia rimane verso il tecnico e la struttura del club, ma il richiamo è forte e chiaro. Il presidente invita a non abbassare il livello, a capitalizzare i momenti favorevoli e a essere più incisivi nelle coppe rispetto al campionato, dove finora il Napoli ha confermato un buon rendimento.

Dal punto di vista tattico e tecnico, alcune cose sono apparse sin troppo evidenti: la squadra, secondo varie analisi, ha faticato a incidere contro dirette avversarie europee, soprattutto con i nuovi acquisti che – si sostiene – non sarebbero ancora riusciti pienamente a integrarsi nel sistema di Conte.

Il messaggio quindi è doppio: da un lato, continuità con il progetto e con l’allenatore; dall’altro, urgenza di reagire in Europa, dove la dimensione del club azzurro deve riflettersi in risultati concreti. Il prossimo ciclo di partite internazionali diventerà dunque un vero banco di prova.

In conclusione, per il Napoli non è più tempo di contare solo sull’aura storica o sul tifo incondizionato: per De Laurentiis e per tutto l’ambiente, la Champions non è più un premio, ma un obbligo. E la squadra lo sa: l’appello è chiaro, la stagione è ancora lunga — ma il tempo per errori è poco.