Champions League, l’Inter cala il poker e vede la top-8: in quota i pareggi di Napoli e Juventus allontanano la qualificazione diretta

ROMA – Ancora una vittoria, seppur più sofferta del previsto, per l’Inter in Champions League. La squadra di Cristian Chivu batte 2-1 in casa i kazaki del Kairat e dopo quattro giornate è a punteggio pieno in classifica. Cala ancora la quota per un piazzamento tra le prime 8 del girone, che passa da 1,45 dell’ultima rilevazione agli attuali 1,43 su Planetwin365, come riporta Agipronews. Tre punti fondamentali per l’Atalanta, che sbanca il Velodrome di Marsiglia e raggiunge i 7 punti in graduatoria. Il passaggio al turno successivo della competizione senza dover affrontare i play-off scende da 12 a 7,50.
Si complica invece il cammino per Napoli e Juventus. I partenopei vedono allontanarsi ancora le chances di qualificazione diretta: se prima del pari casalingo contro l’Eintracht, la squadra di Conte era in lavagna a 10, ora vale 38 finire tra le prime 8 del girone. Discorso simile per la squadra di Spalletti, reduce dall’1-1 contro lo Sporting Lisbona e ancora senza vittorie in questa edizione della Champions League: un piazzamento nella top-8 passa dai 10 di due settimane fa agli attuali 51.
Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, è offerta a 20 su Sisal la quarta Champions League dell’Inter, in calo rispetto ai 25 dell’ultima rilevazione, seguita a 66 per la prima volta del Napoli e per la terza Coppa della Juventus. Lontana l’Atalanta, fissata addirittura a quota 200. Tra le principali candidate alla vittoria, è testa a testa tra il Bayern Monaco – reduce dalla vittoria a Parigi contro i campioni in carica del Psg – e l’Arsenal, entrambe a 6, seguiti dal trio formato da Barcellona, Psg e Liverpool, tutte in lavagna a 7,50.
FP/Agipro