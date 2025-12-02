ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs CAGLIARI – Domani, nel tardo pomeriggio, gli azzurri tornano al Maradona per l’ottavo di Coppa Italia, contro i sardi

Domani, nel tardo pomeriggio, gli azzurri tornano al Maradona, per disputare l’ottavo di finale,di Coppa Italia,  in gara secca, affrontando il Cagliari. Molto probabilmente ci saranno tante novità nella formazione titolare dei partenopei. Conte darà spazio ai giocatori poco utilizzati e farà riposare alcuni big. Si tratta del secondo confronto stagionale tra azzurri e rossoblù, dopo quello di campionato disputato aFuorigrotta, qualchetempo fa e  finito 1 a 0 in favore dei padroni di casa e vi sarà anche un terzo, stavolta in Sardegna, per la gara di ritorno del torneo in corso. Gli ospioti cercano una qualificazione ai quarti della manifesrtazione nazionale che manca da quasi 21 anni, ovvero dal 2004-05 allorquando giunsero  fino alle semifinali. Anche la compaguine di Nicola si schiererà con le seconde linee, per cui le probanili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang. All. Conte.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.
Passando ai numeri della sfida, notiamo che i due club si  sono incrociati in passato in 90 occasioni, nelle quali  gli azzurri hanno prevalso per ben 42 volte contro solo 14 degli isolani , mentre i pareggi sono 34.
