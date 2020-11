Ultim’ora Maradona dovrá esssere operato al cervello

Giungono notizie preoccupanti dall’Argentina riguardo le condizioni di salute di Diego Maradona. A quanto pare l’ex fuoriclasse del Napoli, come ha rivelato una tac ha un ematoma al cervello per cui necessita di un’imminente operazione chirurgica delicata. Al momento la situazione appare grave ma non al punto da pronosticare un pericolo di vita. Diego ha un accumulo di sangue tra il cranio ed il tessuto cerebrale. In un primo momento l’argentino era stato ricoverato per quella che appariva come una forma di anemia accompagnata da forte depressione e malinconia, ma ora la situazione è ben diversa. A breve daremo nuovi aggiornamenti ai tifosi azzurri e anche a tutti gli appassionati di calcio d’Italia e del mondo che sono sicuramente in ansia. Il mitico idolo di Napoli ha fatto sognare un’intera popolazione.