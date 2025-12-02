NEWS

Gran Galà del calcio, McTominay premiato come miglior giocatore della A: “Ringrazio staff e squadra per il premio”

Vincenzo Letizia 2 Dicembre 2025 0 39 sec read

Gli azzurri Amir Rrahmani e Scott McTominay sono stati inseriti nella Top 11 dello scorso campionato di Serie A al Gran Galà del Calcio. Questa la formazione: Svilar; Dumfries, Rrahmani, Bastoni, Dimarco; Reijnders, Barella, McTominay; Lautaro Martinez, Kean, Retegui.

Premiato anche il miglior allenatore della passata stagione, ovvero Antonio Conte.
McTominay, centrocampista del Napoli, ha ricevuto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A.
Il centrocampista del Napoli ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio: “È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff e ai compagni. Per me il rapporto con Napoli è speciale, ci sono tanti luoghi speciali. È stata una scelta facile venire a Napoli, sono venuto nel posto giusto“.
Breve il commento del difensore azzurro Rrahmani: “Lavoro ogni anno per migliorare”.

Vincenzo Letizia

