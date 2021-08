Napoli: Spalletti medita su come sostituire Osimhen, domenica, contro il Genoa

Assente, domenica contro il Genoa, per forza maggiore l’attaccante nigeriano, Luciano Spalletti medita su come sostituire Osimhen al Ferraris di Genova nella prossima gara di campionato. Il nuovo tecnico azzurro potrebbe persino rivoluzionare l’attacco, avendo in mente ben tre opzioni. La prima ipotesi è già stata messa in atto, contro il Venezia, appunto dopo l’uscita del numero 9, ossia quella con Lorenzo Insigne posizionato al centro dell’attacco nel ruolo di falso nueve, la seconda opzione, invece, prevede il messicano Lozano, apparso in buone condizioni, schierato nelle vesti di centravanti, un ruolo già ricoperto nella passata stagione, sotto la guida di Gattuso, peraltro senza fare una brutta figura. Infine la terza opzione potrebbe essere sostituire l’attaccante con un altro attaccante, ovvero con Andrea Petagna, omologo naturale del nigeriano. Naturalmente Il numero 37 azzurro non possiede le stesse caratteristiche del compagno di squadra, tuttavia, quando è stato chiamato in causa, nella passata stagione ha dimostrato di essere un’ottima alternativa. Sono tutte ipotesi plausibili e Spalletti, certamente sa il fatto suo per cui troverà la giusta soluzione per ovviare all’assenza dell’esuberante e giovane bomber della nazionale nigeriana. Del resto il Napoli ha una rosa abbastanza folta che si presta a tante soluzioni. Auguriamoci solo che il Genoa sia l’unica partita che Osimhen dovrà saltare.