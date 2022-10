Tegola Napoli, infortunio per Anguissa

Nell’ennesima serata da applausi del Napoli, in questo momento in campo contro l’Ajax in Champions League, c’è una nota stonata che potrebbe rappresentare un piccolo problema da gestire per mister Luciano Spalletti nei prossimi giorni.

Sul punteggio di 2-1, subito dopo la rete di Klaassen, Anguissa è stato costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare alla coscia destra: si pensava ad una sostituzione normale considerando che al suo posto è entrato Ndombele contemporaneamente all’avvicendamento di Raspadori con Osimhen, ma dalle prime indiscrezioni da bordocampo non lasciano tranquilli i tifosi.